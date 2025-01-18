Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da düzenlenecek olan kongre öncesi kendisini bekleyen Adanalıları kırmadı ve Cumhurbaşkanlığı otobüsüne çıkarak, vatandaşları selamladı.
Kendisini özleyen Adanalı vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışı vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya geniş yer ayırdı ve açıklamasında şöyle dedi:
ÖZGÜR ÖZEL'E KIRMIZI KART MESAJI
Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunlar poker mi oynuyor pişpirik mi oynuyor belli değil. Varsın onlar ona devam etsin. Az önce Ömer Bey'in de ifade ettiği gibi kırmızı kartı kimlerin gösterdiği bellidir. Ama bunlar herhalde orta hakemliği falan bugüne kadar yapamadılar. Olsa olsa yan hakemlik görevini yapacaklar. Onların eline birer kırmızı kart tutuştururuz, yola da devam ederiz.
"HAYATIMDA HİÇ KIRMIZI KART GÖRMEDİM"
Benim tabii 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Ama bunlar bu işten anlamaz. Öğrenecekler, hangi kart nerede, nasıl gösterilir. 22 yıldır biz götürüyoruz bu işi. Bu millet Ak Parti'ye bugüne kadar kırmızı kart göstermedi. Ama bunlar kırmızı karttan kurtulamadı. Hayatları hep böyle geçiyor.
"SİZİN ALLAHINIZA KURBAN"
Sevgili gençler; Adana'da bugün gerçekleştireceğimiz olağan kongremizin Adana'mız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Bugün Adana'nın havası aynen insanları kadar güzel. Sordum kaç derece, dediler ki; 18 derece olduğunu söylediler. Her taraf ne durumda ama sizin Allahınıza kurban.
"SİZİNLE 2028'E ÇOK DAHA FARKLI HAZIRLANACAĞIZ"
Şu anda karşımda Yüreğir mi var Adana'mı var? Şimdi sizlerle inşallah 2028'e çok daha farklı bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah şöyle bir trafik kazasına bir daha Adana'mızı kurban etmeyeceğiz.
Onun için çok çalışmaya var mıyız? Özellikle hanım kardeşlerimden çok büyük bir gayret bekliyorum. Gençler ve beyler sizlerden de...
Hep beraber inşallah el ele, omuz omuza 2028'e hazırlanacağız.
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