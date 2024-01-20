Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel eleştirisi! Kılıçadoğlu'nun bir misyonu vardı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Parti'nin aparatı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir karşılaştırma yaparak eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun en azından tarzının olduğunu söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye, hararetli seçim atmosferine tanıklık ediyor.

AK Parti, bugün İstanbul ilçe adaylarını tanıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda törene geçmeden önce bir dizi açıklamada bulundu.

Konuşması sırasında CHP yönetimine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin siyasi kalite noktasında her genel başkan değişiminde bir düşüş yaşadığını aktardı.

Deniz Baykal' ile anlaşamadığını ancak siyasi bilgi birikimini takdir ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu için ise şu cümleleri söyledi;

"Bay Kemal ile kavgamız oldu ama kendine göre bir tarzı, misyonu vardı"

Bay Kemal ile çok kavgamız oldu ama onun kendine göre bir tarzı, üslubu ve misyonu vardı.

CHP'nin genel başkan değişimlerinde gidenin geleni arattığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel için ise şöyle devam etti;

"Özgür efendi başlamadan listenin altına yuvarlandı"

CHP'nin mevcut genel başkanı Özgür efendi ise daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı. CHP uzunca bir süredir bölücü bir örgütün güdümündeki partiyle el altından zaten iş birliği yapıyordu. Ancak hiç değilse bu iş birliğinden mahcubiyet duyuyorlar. Yapılan pazarlıkları gizli tutumaya çalışıyordu.

"DEM Parti ile adeta bütünleşmiş durumda"