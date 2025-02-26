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Haber Merkezi

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde CHP Grup toplantısında TSK komutanlarını hedef alan Özgür Özel de vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'i eleştirdi.

"TUTTUĞU YOL, YOL DEĞİL"

Erdoğan Şöyle dedi:

"Sayın Özel'in ne tuttuğu yol yoldur, ne de uslubu siyasi nezakete uygundur.

Sayın Özel’in dünkü grup toplantısında kahraman ordumuzun komuta kademesi ile ilgili kullandığı seviyesiz, sorumsuz ve saldırgan ifadeler bunun en son örneğidir.

"BAŞKOMUTAN OLARAK SESLENİYORUM: HADDİNİ BİL"

Sayın Özel sana Başkomutan olarak sana sesleniyorum ayaklarını denk al. Denk almazsan denk getirmesini biliriz.

Laf atma hakkı ve yetkisi sende değildir. Haddini bileceksin! Bu ordunun komuta kademesine bilmem neredeki komutanlar şunlar bunlar laf atabilirler ama sana laf atmak kesinlikle yakışmaz.

"GEREĞİ NEYSE YAPILACAK"

Gereği neyse ben de komuta kadememizi toplayacağım. Manevi tazminat davasından tut diğer her noktada bunlara davayı açacağız.

"ÇANLAR KENDİSİ İÇİN ÇALMAYA BAŞLAYACAK"

CHP genel başkanı ne kadar erken kendisine gelirse o kadar iyi olacak. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar kendisi için çalmaya başlayacaktır."

ÖZEL'DEN TSK KOMUTA KADEMESİNE TEHDİT

TSK'dan 'kılıçlı yemin töreni' nedeniyle ihraç edilen 5 teğmen konusu hakkında grup toplantısında açıklamalarda bulunan Özgür Özel, TBMM'deki kürsüsünden komutanların isimlerini vererek "Onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum; Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ne yaptığınızı biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in bu tahdit içeren sözleri büyük tepkiye neden olmuştu.