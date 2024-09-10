Haber Merkezi

Dilruba Kayserilioğlu isimli bir şahıs, sokak röportajında AK Parti'ye oy verenlere gerizekalı demişti.

Tutuklanan Kayserilioğlu, sonrasında serbest bırakmıştı. Serbest kalan Dilruba, CHP'nin onur konuğu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bu konuya değinerek sert ifadeler kullandı.

"28 MİLYONUN İRADESİNE HAKARET EDEN BİR ŞAHSI 30 AĞUSTOS'TA ONUR KONUĞU YAPTILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Değiştik dediler, normalleştik dediler, eski alışkanlıklarımızı terk ettik dediler, helalleştik dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı 30 Ağustos'ta İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. Gazi Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu partiyi 'Cumhur'a Hakaret Edenlere Himayet Partisi'ne dönüştürdüler. İnsanda biraz mahcubiyet duygusu olur. İnsanda biraz millete ve milletin iradesine saygı olur. İnsanda biraz hakaret ile düşünceyi ayıracak kadar feraset olur. Hem geçmişte olduğu gibi hakareti taltif edeceksiniz, hem de değişimden bahsedeceksiniz. Kimse kusura bakmasın ama bunun adı muhalefettir, tutarsızlıktır, tek parti CHP'si kodlarına geri dönmektir.

"ÖZEL'İN MİLLETE BİR ÖZÜR BORCU OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Şunu çok net söylemek isterim bunu ne bize ne de millete yutturamazsınız. Millet ne dediğinize değil ne yaptığınıza bakar. Milletimiz iradesine dil uzatanı da, hakareti himaye edeni de affetmez.



Sadece partimize sadece Cumhur İttifakı'na oy verenleri değil milletin ezici çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf Türk siyasetine yakışmamıştır. O fotoğraf Türk demokrasisine hiç ama hiç yakışmamıştır.



O fotoğraf siyaset kurumunun itibarına gölge düşürmüştür. Bu gölgenin bir an önce kaldırılması bu lekenin süratle temizlenmesi gerektiği kanaatindeyiz CHP lideri Sayın Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz.