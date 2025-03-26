CHP, sokaklarda kaosu hedefledi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonu sonucunda CHP, çareyi sokaklarda aramaya çalıştı.

TÜRK EKONOMİSİNİ HEDEF ALDILAR

Genel Başkan Özgür Özel'in çağrılarıyla sokakları yakıp yıkmaya başlayan vandallar, Türk ekonomisini de hedef aldı.

Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı açıklamalarda sık sık ekonomiyi hedef alan dezenformasyonlarda bulundu.

ŞİMŞEK İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI

Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "istifa etmeyi düşündüğü"nü iddia etmişti.

Bu iddiaların ardından Bakan Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada istifa iddialarına "Görevimizin başındayız." diyerek yanıt verdi.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E EKONOMİ TEPKİSİ

Süreç bu şekilde devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in Türk ekonomisini hedef alan söylemlerine sert tepki gösterdi.

"YARGI ÖNÜNDE HESABI SORULACAK"

Erdoğan, ekonomi ve iç huzura yönelik tüm sabotajların hesabının yargı önünde sorulacağını söyledi.

Erdoğan, Özel'i işaret ederek "Sen kimsin ya, sen kimsin haddini bil? Her şeyden önce senin gramın kaç?" ifadelerini kullandı.

"BİZİ DÜNYAYA ŞİKAYET EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e yönelik tepkisinde şunları söyledi:

Türkiye ekonomisine, milletin huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır. Türkiye’nin ana muhalefet partisinin içine düştüğü bu içler açısı hal, bizi hem üzüyor, hem öfkelendiriyor. Hale bakın, kalkıyor tüm medya gruplarını tek tek isim vererek şikayet ediyor. Bizi dünyaya şikayet ediyor. Benim Hazine ve Maliye Bakanımı aynı şekilde şikayet ediyor. Sen kimsin? Haddini bil. Her şeyden önce senin gramın ne? Sen nasıl olur da Bakanımı şikayet etmeye kalkarsın.