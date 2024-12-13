Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını sürdürüyor...

Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Sakarya'ya hareket etti.

Burada AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında önemli mesajlar verdi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELERE İLİŞKİN KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra Suriye'nin yeniden özgürleşme yolunda ilk adımını attığını söyledi.

Erdoğan, "61 yıllık Baas rejimi düşerken Esad bir gecede kaçmak zorunda kaldı." dedi.

ÖZEL'E TEPKİ GÖSTERDİ

Açıklamalarında muhalefet partilerine Suriye meselesi üzerinden yüklenen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

"HANİ SURİYE'YE GİDECEKTİN"

Özgür Özel'e seslenen Erdoğan, "CHP Genel Başkanı; Esad'ın af reklamını yapmıştı, Esad'ı ziyarete gidecekti ya. Özgür Bey ne oldu, niye gitmedin?" diye sordu.

"AZICIK İNSANİ DUYARLILIKLARI VARSA SİYASETE TÖVBE EDERLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik tepkisinde şunları söyledi:

Ülkemizdeki Suriyelilerin yıllarca vatanlarına dönemediklerinin nedeni o hapishanedeki işkence aletleridir. Vahşet hikayelerini dinlemeye insanın yüreği dayanmıyor. CHP Genel Başkanı Esad'ın af reklamını yapmıştı. Esad'ı ziyarete gidecekti ya. Özgür Bey ne oldu, niye gitmedin ya? Azıcık insani duyarlılıkları varsa, siyasete tövbe eder siyaset öncesi işlerine geri dönerler. Bunların derdi herhangi bir davayı savunmak değil. Kendilerine bedavadan çıkar sağlamak. Bunlar hiçbir zaman millet de karşılık bulamadılar. Rabbim ülkemizi bunların eline düşmekten muhafaza eylesin.