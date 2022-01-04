Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanılığı'nın okul öncesi okul öncesi çocuklara verdiği din eğitimini "orta çağ zihniyeti" olarak niteleyen CHP'li Özgür Özel'i çok sert eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ORTA ÇAĞ ÇIKIŞI

Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'in "Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi?Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var" açıklamalarını da sert bir şekilde eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Senin zihniyetin çağ dışı VİDEO

"ASIL ÇAĞ DIŞI SENSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, skandal sözlere şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Diyanet İşleri Başkanılığımızın okul öncesi evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değilmiş çağ dışıymış. Bre gafil! Asıl çağ dışı sensin! Senin zihniyetin.

Asıl arkaik olan, asıl gerici olan, orta çağ karanlığında asıl debelenen, asıl senin gibi marjinal at gözlükleriyle bakanlardır. Şimdi ben buradan CHP Genel Başkanı'na soruyorum.

"SİZİ NEDEN RAHATSIZ EDİYOR"

Anayasal bir kurum olan Diyanet'in görevini hakkı ile yapmasından niçin gocunuyorusunuz? İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımızının Kur'an'ı, peygamber efendimizin örnek hayatını, medeniyet değerlerimizi öğrenmesi sizi neden rahatsız ediyor."

"KİRLİ ELLERİNİZİ NE ZAMAN ÇEKECEKSİNİZ"

İslam tarihinin en parlak dönemlerine, batılıların kendilerini tarif için kullandığı orta çağ karanlığı yaftası vurmaktan utanmıyor musunuz? Bu milletin dininden diyanetinden inançlarını özgürce yaşamak evlatlarını özgürce yetiştirme hakkından kirli ellerinizi ne zaman çekeceksiniz.

"MİLLETİMİZİN DEĞERLERİNİ AŞAĞILAMAKTAN NE ZAMAN VAZGEÇECEKSİNİZ"

Milletimize kimliğini ve karakterini veren muhaddes değerlerini aşağılamaktan ne zaman vazgeçeceksiniz. Artık cambazlığı bırakın. Sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman, peygamberimize sahip çıkacaksınız, Kur'an'a sahip çıkacaksınız, yeri geldiği zaman da ağzınızda dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız.

"CHP GENEL BAŞKANI BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Çok açık ve net söylüyorum. CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bendelini ödeyecek. Bu edepsizlik görmezden gelinerek, susularak, hiçbir şey olmamış gibi yüksek siyasetçilik oynayarak savuşturulamaz.

CHP Genel Başkanı, başta orta çağ zihniyeti ifadesi olmak üzere bu hezeyanları açıklamalı, selahiyete kavuşturmalı, şayet yapamıyorsa çıkıp milletten ve ddiyanet camiamızdan özür dilemeli. Aksi taktirde milletimiz gereken dersi sandıkta verecektir.