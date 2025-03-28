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İBB'nin yolsuzluklarına yönelik soruşturmalar devam ederken, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra seçmenini sokağa döken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Batı medyasına Türkiye'yi şikayet etmesi gündemdeki yerini koruyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Milli İrade İftarı'nda yaptığı konuşmasında da bu konuya değindi..

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Sert ifadelerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in siyasi mandacılık talep ettiğini söyledi..

Ülkesini şikayet ederken yüzünün dahi kızarmadığının altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'Yİ YABANCILARA ŞİKAYET ETTİLER"

Bunların hiçbirinde muvaffak olamayınca bu sefer Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye, Türkiye'yi alenen kötülemeye başladılar. Şimdi değerli kardeşlerim, 23 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevim boyunca yüzlerce farklı ülkeden binlerce siyasi temsilci ile görüştüm. Bunların arasında pek çok muhalefetlileri de vardı.



Bakın şunu çok net söylüyorum. Bunlardan bir tanesinin bile bize kendi ülkesini şikayet ettiğini, kötülediğini, kendi ülkesine karşı bizden yardım istediğini görmedik, duymadık. Ama bizdeki muhalefet, uluslararası her platformda, kendilerine her mikrofon uzatıldığında bunu yapmaktan kaçınmadı, kaçınmıyor.

"RESMEN SİYASİ MANDACILIK TALEP EDİYOR"

Ancak önceki gün, bizim de tahmin edemeyeceğimiz yeni bir eşik aşıldı. Son olarak, batıya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük. Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor, resmen siyasi mandacılık talep ediyor.



CHP'nin Genel Başkanı Gazze soykırımındaki iki yüzlü yayınları sebebiyle itibarını kaybetmiş bir yabancı medya kuruluşundan süklüm püklüm yardım dileniyor. Kendimizi terk edilmiş hissettik diyor.

"ÜLKESİNİ ŞİKAYET EDERKEN YÜZÜ KIZARMIYOR"

Yani yolsuzluk yapanlara niye destek olmadınız demeye getiriyor. Meselenin daha hazin tarafı ise şudur değerli kardeşlerim. Bu zat ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor, yüzü kızarmıyor, ben partimi ve kendimi niye bu hale düşürüyorum sorusunu sormak aklına dahi gelmiyor.

"MANDACI DEYİNCE BİZE ÖFKELENİYORLAR"