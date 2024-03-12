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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye tebrik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirirken, mevkidaşını seçim dolayısıyla tebrik etti.