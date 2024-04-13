Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Gazze mektubu: Uluslararası hukukun çiğnenmesine izin verilmemeli Erdoğan, Gazze konusunda Papa'ya gönderdiği mektupta önemli noktalara dikkati çekti. "İnsanlık sesini yükseltmeli" diyen Erdoğan, Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini vurguladı.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e Filistin konusunda mektup gönderdi.

Mektup, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının devam ettiği bir dönemde kayıtlara geçti.

"Daha fazla müsaade edilmemeli"

Erdoğan, insanlığın Gazze'de uluslararası hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemesi gerektiğini vurguladı.

"İnsanlık sesini yükseltmeli"

Erdoğan, "Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir." dedi ve ekledi:

Savaş zamanlarında bile hedef alınmaması gereken hastanelerin, okulların, camilerin, kiliselerin bombalanmasına karşı insanlık sesini yükseltmeli.



1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin vücut bulması ve uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini alması şarttır.

"Türkiye en ön sıralarda yer alıyor"

Tarihsel derinliğe sahip Türkiye-Vatikan ilişkilerinin giderek ivme kazanmasından memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

Türkiye, insani diplomasi şiarıyla Kırım’ın yasadışı ilhakının gerçekleştiği 2014 yılından bu yana Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklerken, Filistinli masum sivillerin yaşam hakkının ve haklı davasının savunulmasında da en ön sıralarda yer almış, almaya da devam etmektedir.

Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke

Türkiye, 7 Ekim 2023 tarihinden beri gönderdiği 45 bin tona yakın insani malzemeyle Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke konumuna gelmiştir.



Aralarında Hristiyanların da bulunduğu, 450 refakatçinin eşliğinde, 429 Gazzeli hasta ve yaralının tedavisi de ülkemizde sürdürülmektedir.



Öldürmenin tüm Semavi dinlerce haram kılındığı bilincine sahip olan insanlık, Gazze'de uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemelidir.

"Uluslararası toplum eşgüdüm içinde hareket etmeli"

İnsani yardımların ulaştırılamaması nedeniyle açlıktan ölümlerin baş gösterdiği Gazze'de mübarek Ramazan ayında dahi ayrım gözetmeksizin devam eden İsrail saldırıları ve üçüncü yılına giren Ukrayna Savaşı’nın küresel etkileri başta olmak üzere, karşı karşıya bulunduğumuz meydan okumalar, uluslararası toplumun iş birliği ve eşgüdüm içinde hareket etmesini gerekli kılmaktadır.



Dünya çapında yayılan İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi son dönemde toplumlararası barış ve istikrarı tehdit eden eğilimler de akılda bulundurulduğunda dünyamız, kapsayıcı ve akılcı siyasete, her koşulda bütün taraflarla diyalog kurabilen aktörlere, tarihte hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktadır.

"Vatikan’la diyalog ve iş birliğimizi geliştirmekte kararlıyız"