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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun ardından paylaşımda bulundu.
- Haber Merkezi
- 23.10.2021 - 00:31
- Güncelleme : 23.10.2021 - 00:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katıldı.
Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmadıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Türkiye - Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" notunu düşerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.