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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun ardından paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 00:31
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 00:32
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katıldı.

    Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmadıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Türkiye - Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" notunu düşerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan paylaşım #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan paylaşım #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan paylaşım #3

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