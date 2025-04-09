Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Polis Teşkilatı'na 180. Yıl Kutlaması

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Külliye'ye gelişinde, kendisini karşılayan polislerle sohbet eden Erdoğan, ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte Polis Teşkilatı heyetini kabul etti.

"POLİSİMİZE SALDIRILARIN NEDENİ, GÖREVLERİNİ YAPMALARI"

Bu özel kabulde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk polisinin halkın güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasında oynadığı kritik role dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: