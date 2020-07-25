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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Halil İnalcık mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Halil İnalcık mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 4. yılı vesilesiyle Twitter'dan Prof. Dr. Halil İnalcık'ı andı.
- Haber Merkezi
- 25.07.2020 - 19:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Prof. Dr. Halil İnalcık'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Erdoğan paylaşımında, "Eserleriyle tarihe ışık tutan 'hocaların hocası' Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
PAYLAŞIMDAKİ AYASOFYA VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ
Erdoğan iletisinde, İnalcık'ın fotoğrafı ile "Batı, İstanbul'un fethini ve Ayasofya'yı hiç unutmadı." sözünün yer aldığı görsele de yer verdi.