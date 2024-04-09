Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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ensonhaber.com

Ramazan ayı geride kalırken, tüm İslam alemi yarın bayrama ulaşacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı dolayısıyla da bir video mesaj yayınladı.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan Ayı'nı daha geride bırakarak bayrama ulaştıklarını belirten Erdoğan, "Bayramın, ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum.

Bizleri sevdiklerimizle beraber, sağlık ve afiyet içerisinde bir bayrama daha kavuşturduğu için Rabb'ime hamdediyorum." ifadelerini kullandı.

Enflasyon ve hayat pahalılığı mesajı

Cumhurbaşkanı devam eden konuşmasında ekonomiye dair ise şu mesajı verdi;

Ekonomi cephesinde hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele en hassas olduğumuz konudur. Tüm dünya ile birlikte millet olarak bizim de canımızı yakan bu meseleyi Allah'ın izniyle çözmekte kararlıyız. Uyguladığımız ekonomi programının olumlu etkilerini, yılın ikinci yarısından itibaren daha net bir şekilde görebileceğiz. 31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi, bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız. Türkiye'nin ortak vatanımız, demokrasimizin ortak değerimiz olduğunun bilinciyle inşallah hep birlikte çok çalışacağız, üreteceğiz, emek vereceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum.

"Gazze sadece bizim değil insanlığın kalbinde"

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi, Gazze'nin yanı sıra, Türkiye'nin gönül coğrafyasının farklı köşelerinde yaşanan acılar ve zulümler sebebiyle buruk karşıladıklarını ve buruk geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Gazze 7 Ekim'den beri sadece bizim değil, tüm insanlığın kalbinde, tüm insanlığın vicdanında kanayan bir yara oldu. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastanelerin, okulların, kiliselerin, camilerin bilerek bombalandığı bir vahşet sahnesiyle karşı karşıya kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

"Özgür Filistin devletine kavuşana kadar desteğimiz sürecek"

İsrail'in saldırıları sonucu, 33 bin Filistinlinin şehit düştüğünü, 75 binden fazla insanın da yaralandığını anımsatan Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bugüne kadar bölgeye sevk ettiğimiz toplam 45 bin tonu aşan yardım malzemesiyle bu zor günlerinde Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterdik.

İnşallah bundan sonra da Gazze'de akan kan duruncaya ve Filistinli kardeşlerimiz 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar bize durmak yok"

Dış siyasette bu adımları atarken, gündemlerinin ilk sırasında yer alan deprem bölgesini asla ihmal etmediklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asrın felaketinin yaralarını, asrın birlikteliğini sergileyerek hızla sarıyoruz. Şimdiye kadar 80 bine yakın afet konutunu ve köy evini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin konut inşa etmek suretiyle yıl sonunda bu sayıyı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte ayrıca riskli yapı stoku yüksek şehirlerimizin depreme karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için de çalışıyoruz."

"Terör bataklığını kurutma stratejisi..."

PKK'sından FETÖ'süne ve DEAŞ'ına vatanın birliğine, insanların huzuruna kasteden terör örgütlerine nefes aldırmadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör bataklığını kaynağında kurutma stratejisini kararlılıkla uyguladıklarını vurguladı.

Yola çıkanlara uyarı: Trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyorum