Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan Bayramına ilişkin paylaştığı video mesajında deprem bölgelerinde enkazların kaldırılarak yeni inşaatların başlamasının umutları yeşerteceğini vurguladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurtta buruk Ramazan geçirildi.

11 ayın sultanı Ramazan'ın son gününe girildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan Bayramına ilişkin video mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi"nin yaralarını devlet-millet el ele, omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sardıklarını belirterek, "Bugün itibarıyla enkazların çok büyük bir bölümü kalktı. 100 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa süreci başladı. Bunlardan yaklaşık 50 bininin de bilfiil temeli atıldı." dedi.

"Depremler nedeniyle bayramı buruk karşılıyoruz." diyen Erdoğan bölgede yeni konutların yapım çalışmalarına dair bilgileri de paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Aziz milletim, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum.



Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif'i daha geride bıraktık.



Rabbime bizleri sağlıkla, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha ulaştırdığı için hamdediyorum. Bu sene 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canların acısı sebebiyle ramazan ayını buruk karşıladık, buruk geçirdik.



Depremlerde ve sellerde vefat eden 50 bini aşkın insanımızın her birine bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletçe hepimizin bir kez daha başı sağ olsun.



İnancımıza göre depremlerde, sellerde, yangınlarda ve insan iradesini aşan afetlerde vefat edenler hükmen şehit sayılmaktadır. Depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimizin de ahirette aziz şehitlerimizle beraber haşrolacaklarına inanıyoruz.

Rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olan ramazanın manevi iklimini en güzel şekilde teneffüs etmek için hep birlikte gayret gösterdiklerine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Depremin izleri silindikçe bölgede hayat yavaş yavaş normal ritmine dönüyor"

Bu mübarek günlerde özellikle depremzedelerimizi yalnız bırakmadık.



Ne seçim gündeminin ne diğer devlet işlerinin ne de günlük hayatın meşgalelerinin deprem bölgesini unutturmasına izin verdik.



Depremin vurduğu illerimizi yeniden ziyaret etmek suretiyle hem afetzedelerimizin acısını bir kez daha paylaştık hem yürütülen faaliyetleri yerinde gördük hem de deprem konutlarımızın temel atma törenlerini gerçekleştirdik.

Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla belediyelerimiz tüm kapasiteleriyle sivil toplum kuruluşlarımız tüm imkanlarıyla ve gönüllüleriyle sahadalar.



Asrın felaketinin yaralarını devlet-millet el ele, omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz.

Bugün itibarıyla enkazların çok büyük bir bölümü kalktı. 100 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa süreci başladı. Bunlardan yaklaşık 50 bininin de bilfiil temeli atıldı.



Enkazlar kalkıp yerini yeni inşaatlar aldıkça, deprem bölgesinde umutlar daha da güçleniyor. Depremin izleri silindikçe bölgede hayat yavaş yavaş normal ritmine dönüyor. Afette evi yıkılan, yakınını kaybeden, kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz bu çalışmaları gördükçe hayata yeniden başlama cesareti buluyor.

"Depremzedeleri bir an önce yuvalarına kavuşturmakta kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramdan sonra deprem illeri dahil okulların açılmasıyla birlikte bölgeye geri dönüşlerin daha da hızlanacağına inandıklarını belirterek, kayıplar geri getirilemese de depremzedeleri bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Deprem bölgesinde 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bin yeni yuva yapmayı planladıklarını dile getiren Erdoğan, bunlardan 319 binini 1 yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceklerini aktardı.

"85 milyonun tüm fertlerinden bu kutlu ve zorlu mücadelede yanımızda olmalarını bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şu sözlerle tamamladı: