Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı geldi çattı.

Vatandaş bir bayrama da kavuşmanın sevinciyle, sevdikleriyle bir araya gelecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ateş çemberi içindeki Türkiye, bayramı huzur ve güven içinde karşılarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ramazan Bayramı'na özel videolu bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Yıkımın devam ettiği Gazze'de bayram geçirecek Filistinlileri de unutmayan Erdoğan, mesajında ayrıca İran'a karşı başlatılan ve karşılıklı olarak devam eden saldırıları da ele aldı.

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya değinen Erdoğan, Türkiye'nin ekonomide büyüme hızına da dikkat çekti.

"RAMAZAN BAYRAMI'NIN TÜM İNSANLIĞA HAYIRLAR GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Erdoğan bayram mesajında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Aziz Milletim, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.



Kalpler için huzur, sofralar için bereket, haneler için saadet vesilesi olan 11 Ayın Sultanı'na veda ettik ve nihayet Ramazan Bayramı'na kavuştuk.



Ramazan Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için hayırlar, iyilikler, güzellikler getirmesini can-ı gönülden temenni ediyorum.



Bizleri, inşallah sağlık ve afiyet içinde ihya edeceğimiz bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, diyorum.

"GAZZE'DEKİ KARDEŞLERİMİZ İSRAİL'İN SALDIRILARI ALTINDA BAYRAMI İDRAK ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Gönül coğrafyamızın dört bir yanında açılan yaralar, maalesef, kanamaya devam ediyor.



Gazze’deki kardeşlerimiz, ateşkes kurallarını ihlal eden ve insani yardım girişlerini engelleyen İsrail’in saldırıları altında Ramazan Bayramı’nı idrak etmeye çalışıyor.



Doğu Kudüs ve Batı Şeria başta olmak üzere, Filistin'in farklı bölgelerinde ve Lübnan’ın güneyinde işgal ve yıkım politikası tüm şiddetiyle sürüyor.

"MİLLETİMİZİN GÜVENLİĞİNİ TAHKİM EDECEK ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

28 Şubat’ta İsrail’in tahrikleriyle komşumuz İran’a karşı başlatılan saldırılar ve İran’ın üçüncü ülkelere yönelik füze ve drone misillemeleri, bölgemizdeki gerilimi daha da tırmandırdı.



Bu tedirgin edici manzara karşısında 86 milyonun mesuliyetini taşıdığımızın bilinciyle, temkini ve tedbiri elden asla bırakmıyoruz.



Hava sahamızı ihlal eden eylemler karşısında çok kararlı bir tutum alırken, milletimizin huzur ve güvenliğini tahkim edecek adımları da atmaya devam ediyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE BİRÇOK KRİTİK EŞİĞİ AŞTIK"

Aziz Milletim…



17 ay önce başlattığımız ve stratejik önemi bugünlerde daha iyi anlaşılan Terörsüz Türkiye sürecimizde birçok kritik eşiği suhuletle aşmayı başardık.



Devletimizin ilgili birimleri, en küçük bir güvenlik açığının oluşmaması ve sürecin sabote edilmemesi için vazifelerini hassasiyetle yerine getiriyor.



Suriye'nin kuzeyindeki sorunun uzlaşıyla çözülmesiyle birlikte, hem güvenlik endişelerimiz hafifledi, hem Suriye'nin toprak bütünlüğü korundu, hem de süreç istismara müsait ağır bir yükten kurtulmuş oldu.

"KOMİSYONUN HAZIRLADIĞI RAPOR KAPSAMLI BİR YOL HARİTASI SUNUYOR"

Suriye’nin kuzeyindeki sorunun uzlaşıyla çözülmesiyle birlikte, hem güvenlik endişelerimiz hafifledi, hem Suriye’nin toprak bütünlüğü korundu, hem de süreç istismara müsait ağır bir yükten kurtulmuş oldu.



Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, tüm siyasi parti gruplarının desteğiyle kabul ettiği rapor, kapsamlı bir yol haritası sunuyor.

"HEDEFİMİZ BU HAYIRLI İŞİ KAZASIZ BELASIZ MENZİLİNE ULAŞTIRMAKTIR"

Sürecin yasal boyutuna ilişkin mütalaalar, Gazi Meclis’imizin çatısı altında, inanıyorum ki, önümüzdeki dönemde sağduyuyla yapılacaktır.



Örgütün tasfiyesine yönelik adımlar da, aynı şekilde, vakit kaybetmeden atılacaktır.



Hedefimiz; bölgemizde sahnelenmek istenen kanlı senaryoları da dikkate alarak, başladığımız bu hayırlı işi kazasız-belasız menziline ulaştırmaktır.

"GEÇTİĞİMİZ YIL EKONOMİMİZİ YÜZDE 3,6 ORANINDA BÜYÜTMEYİ BAŞARDIK"

Değerli vatandaşlarım…



27 Aralık’ta, depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutarak, 455 bin 327 bağımsız bölümü tamamladık.



Diğer taraftan, tüm dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde, geçtiğimiz yıl ekonomimizi yüzde 3,6 oranında büyütmeyi başardık.



Bu oranla Türkiye, 2025’te OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3’üncü ülke oldu.



Halihazırda, Merkez Bankamızın rezervleri 200 milyar dolar seviyesinde.

"BU ZOR GÜNLERİ HERKESİN EN AZ SIKINTIYLA GERİDE BIRAKMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki aşırı artışların, enflasyonla mücadelemizi sekteye uğratmaması için yoğun gayret gösteriyoruz.



Emeklimizin, işçimizin, memurumuzun, esnaf, tüccar, sanayicimizin; geçici olmasını ümit ettiğimiz bu zor günleri, en az sıkıntıyla geride bırakması için elimizden geleni yapıyoruz.



Bundan kimsenin, hiçbir vatandaşımın en ufak bir şüphesi olmasın.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜN KESİLMESİNE MÜSADE ETMEYİZ"

Türkiye; Allah’ın izniyle güvendedir, emin ellerdedir, tecrübeli ve liyakatli kadroların yönetiminde hedeflerine doğru adım adım ilerlemektedir.



İktidar ve İttifak olarak, gerekirse 24 saat çalışırız, gerekirse 365 gün 6 saat çalışırız; ama Türkiye’nin önünün kesilmesine müsaade etmeyiz.

"SEVDİKLERİNİZLE HUZURLU BİR BAYRAM GEÇİRMENİZİ TEMENNİ EDİYORUM"

Bu düşüncelerle Ramazan Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum.



Bayram tatilinde seyahate çıkacak vatandaşlarımızdan, trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyor; ailelerinizle, sevdiklerinizle huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum.



Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla…