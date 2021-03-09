Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanan 62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da usta oyuncunun vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyede bulundu.

ERDOĞAN, PELİN ÖZTEKİN'E BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirterek, merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.