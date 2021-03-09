Euro
9.0834
-1.22%
Dolar
7.636
-1.5%
Altın
420.93
0.62%
Borsa
1.547
1.13%
Bitcoin
411.996
7.07%
EXEN Coin
15.69
-0.75%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye telefonu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
    • AA
    • 09.03.2021 - 16:30
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 16:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye telefonu

    Geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanan 62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da usta oyuncunun vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyede bulundu.

    ERDOĞAN, PELİN ÖZTEKİN'E BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirterek, merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Rasim Öztekin için taziye telefonu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir