Haber Merkezi

Milli Görüş'ün liderlerinden olan Recai Kutan, bugün 94 yaşında tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Acı haberi Saadet Partisi, resmi açıklamayla duyurdu.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Kutan için başsağlığı mesajı yayınladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Sayın Recai Kutan Beyefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.



Merhum Recai Kutan’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi’ne ve Millî Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum.



Sayın Recai Kutan siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yâd edilecektir.



Mekânı cennet olsun.