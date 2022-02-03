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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ayların tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.02.2022 - 22:05
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 22:31
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili'ni tebrik etti.

    Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

    "MİLLETİMİZİN VE İSLAM ALEMİNİN LEYLE-İ REGAİB'İNİ TEBRİK EDİYORUM"

    "Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum.

    Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Regaib Kandili mesajı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Regaib Kandili mesajı #2


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