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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ayların tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diledi.
- AA & Ensonhaber
- 03.02.2022 - 22:05
- Güncelleme : 03.02.2022 - 22:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili'ni tebrik etti.
Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"MİLLETİMİZİN VE İSLAM ALEMİNİN LEYLE-İ REGAİB'İNİ TEBRİK EDİYORUM"
"Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum.
Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."