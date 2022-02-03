Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ayların tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili'ni tebrik etti.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"MİLLETİMİZİN VE İSLAM ALEMİNİN LEYLE-İ REGAİB'İNİ TEBRİK EDİYORUM"

"Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum.

Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."

