Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Haber Merkezi

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak bilinen üç ayların başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, yurt genelinde idrak edildi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu vesileyle bir mesaj yayınladı.

Tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında üç ayların başta Filistinliler olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini diledi.

"LEYLE-İ REGAİB'İN MİLLETİMİZ VE İSLAM ALEMİ İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: