Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

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İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak bilinen üç ayların başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, yurt genelinde idrak edildi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu vesileyle bir mesaj yayınladı.
Tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında üç ayların başta Filistinliler olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini diledi.
"Gecemiz mübarek olsun"
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.
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