Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için başsağlığı mesajı yayınlayarak "İran'ın yanında olacağız" dedi.

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ensonhaber.com

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri, dün Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık bölgede kötü hava koşulları nedeniyle kaza yaptı.

Helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından; Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sosyal medya üzerinden Reisi için başsağlığı mesajı yayınladı.

Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum"

Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.



Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah’tan rahmet diliyorum. Başta İran İslam Cumhuriyeti’nin Dinî Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükûmetine, Sayın Reisi’nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum.

"Komşumuz İran'ın yanında olacağız"