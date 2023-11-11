Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Riyad'da diplomasi trafiği: Selman ve Sisi ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze konulu toplantı için bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

ensonhaber.com

İsrail’in 35 gündür Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor.

Yıllardır abluka altında olan Gazze, 7 Ekim'den bu yana topyekûn abluka altına alındı.

Yoğun bombardımana tutulan bölgede gece-gündüz roketler durmuyor.

Gazze zirvesi düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36. gününe girerken, İslam ülkelerinin liderleri Suudi Arabistan'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirve öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile bir araya geldi

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldi.

Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, İslam dünyasının birlik içinde bu katliamın sonlanması ve bölgede barışın sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini ve yaralılara tıbbi destek sağlamak için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü de belirtti.

Sisi ile Gazze görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik şiddetini her geçen gün artıran saldırıları ile ilgili son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlallerinin uluslararası hukuk kapsamında cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’de kalıcı barışın sağlanması için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğini anlatarak Gazze’ye yönelik insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için iş birliğine hazır olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Widodo ile de görüştü

Erdoğan, Riyad'da Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile görüştü.

Zirvenin yapıldığı Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ile Gazze'deki masum sivillere yardım ulaştırma çabaları ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin halkına yönelen saldırıların toplu katliam boyutuna ulaştığını, hastanelerin, okulların, ibadet yerlerinin, sivil toplum örgütü çalışanlarının hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Türkiye’nin hem barışın sağlanması hem de Gazze’ye yönelik insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için yürüttüğü diplomasi faaliyetlerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ülkelerinin barışın tesisi için birlik içinde adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da eşlik ediyor.