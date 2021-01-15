Rusya ile ikinci S-400 paketi görüşmelerinin sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 konusunda Biden ile görüşüp olumlu adımlar atılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"KİMSEDEN İZİN ALMAYIZ"

S-400 ve F-35 konuları hakkında konuşan Erdoğan, "Bizim savunma sanayisine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlı. Biz Rusya ile S-400 birinci paketini hallettik şimdi de ikinci paket daha önce yaptığımız görüşmeye dayalı olarak devam ediyor. Ay sonuna doğru Rusya ile birçok konuda görüşeceğiz. Biden yönetiminin bu konuda ne diyeceğini bilmeyiz ama bizim bildiğimiz tek şey var. Trump döneminde olduğu gibi biz kendi savunma noktasında adımları bir yerlerden izin alarak yapmayız.





"F-35 KONUSU CİDDİ BİR YANLIŞTIR"

Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz. Her şeyden önce bizim F-35 konumuz var. Biz çok ciddi bir para ödediğimiz halde hala verilmedi. Bu uluslararası diplomasi konusunda ABD'nin bir müteffik olarak bize yaptığı çok ciddi bir yanlıştır. Temenni ederim ki Biden'ın görevi üstlenmesini yaptıktan sonra görüşerek çok daha olumlu adımlara atar bunları yoluna koyarız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması VİDEO