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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Saadet Partili Oğuzhan Asilturk’e ziyaret

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asilturk’ü ziyaret ediyor.
    • AA
    • 07.01.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 14:23
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Saadet Partili Oğuzhan Asilturk’e ziyaret

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asilturk’ü ziyaret ediyor.

    Hafta başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile evinde görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de 86 yaşındaki Asiltürk'ü ziyarete sivil bir araçla gitti.

    Erdoğan ile Asiltürk, en son Şevket Kazan'ın cenaze töreninde bir araya gelmişlerdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Saadet Partili Oğuzhan Asilturk’e ziyaret #1

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