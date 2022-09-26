Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan ikinci pistin mayıs ayında biteceğini belirterek yeni terminal binasının da yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Havalimanlarında yaşanan rekor uçuşlara değinen Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda devam eden pist çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.

İkinci pistin mayıs ayında biteceğini belirten Erdoğan, bir de yeni terminal binası yapılacağını söyledi.

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist çalışmalarını mayıs ayında bitiriyoruz"

"Bay Kemal Sabiha Gökçen'e de ne gerek var diyordu." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa havalimanları ciddi sıkıntılarla uğraşırken, bizim havaalanlarımız rekordan rekora uçuyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pisti mayıs ayında bitiriyoruz. Yeni terminal binası da yapacağız. Ülkemizin dünyadaki en prestijli markalarından biri haline gelen İstanbul Havalimanı bu ayın 22 gününde 30 bin 970 uçuşla 5 milyondan fazla yolcuyu ağırladı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'yla ilgili açıklama VİDEO