Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü için paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milli Mücadele'mizin en kritik safhasında kazanılan, Büyük Zafer'e giden yolu açan Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusunun gücünü gösterdiği Sakarya Zaferi'nde Yunan ordusunun hezimete uğratılmasının üzerinden tam 103 yıl geçti.

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olarak kabul edilen Sakarya Zaferi, 103'üncü yıl dönümünde de gurur ve minnetle hatırlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESAJ YAYINLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinde Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL VE TÜM KAHRAMANLARI MİNNETLE YAD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Milli Mücadele'mizin en kritik safhasında kazanılan, Büyük Zafer'e giden yolu açan Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal'i ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum.