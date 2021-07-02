Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yakında Sakaryamıza da bin yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programlar kapsamında Sakarya’ya geldi.

Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışında konuşan Erdoğan, yeni bir müjde daha verdi.

"Hayalim" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri için 30 büyükşehirde başlatılan proje kapsamında Sakarya için ihalenin tamamlandığını duyuran Erdoğan "İnşallah çok yakında Sakarya'mıza da 1000 yataklı şehir hastanesi kazandırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'ya şehir hastanesi müjdesi VİDEO

"1000 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ"

Erdoğan, "Müjdeyi veriyorum size. İnşallah çok yakında Sakaryamıza da bin yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz.Sakaryalı kardeşlerimiz artık bir başka şehre gitmeyecek. Burada tüm sorun çözülecek. Kendi aşımızı da artık devreye alıyoruz. Şehir hastanesiyle birlikte 100 yataklı acil durum hastanesi de inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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