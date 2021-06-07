Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şampiyon Anadolu Efes’e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olan Anadolu Efes’i tebrik etti.

ING Basketbol Süper Ligi’nde, Anadolu Efes şampiyonluğa ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon takımı tebrik etti.

"TÜM CAMİAYI TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olan Anadolu Efes’i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin Avrupa’nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.



