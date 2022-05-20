Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon kadın milli boksörlerimize tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan kadın milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'e tebriklerini iletti.

İstanbul'un ev sahipliğinde yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda kadın boks takımımız fırtına gibi esti.

Buse Naz Çakıroğlu 50, Hatice Akbaş 54, Busenaz Sürmeneli 66 ve Şennur Demir ise +81 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğu elde etti.

Şampiyonlarımıza Cumhurbaşkanı Recep Tayiyp Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında tebrik etti.

"Şimdi inşallah hedef Paris Olimpiyatları"

"Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları" vurgusunda bulunan Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 altın 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım hâlinde şampiyon olan millî sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum."