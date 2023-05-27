Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandık çağrısı: Sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım

Türkiye yarın bir kez daha sandık başına gidiyor...
Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği resmi sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark attı.
Ancak adayın belirlenmesi için yüzde 50+1 oy oranına ulaşan olmadı.
Yeniden hummalı hazırlıkların yapıldığı ve heyecanın arttığı seçime saatler kaldı.
Böylelikle yarın sandığa gidecek olan milyonlarca vatandaş, 13. Cumhurbaşkanı'nı seçecek.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı saatler kala adaylar da son çağrılarını yapıyor.
Seçim sürecinde hem sahada hem televizyonda vatandaşlarla bir araya gelerek hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir diğer yandan da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"Sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım"
Erdoğan yaptığı son paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Değerli dava ve yol arkadaşlarım!
14 Mayıs’ta olduğu gibi yarın da sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30’da sandık başında bulunalım.
Ülkemizin geleceğine, aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım.
Emekleriniz ve fedakârlıklarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun.