Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandık çağrısı: Sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı sandık çağrısında, "Aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

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Türkiye yarın bir kez daha sandık başına gidiyor...

Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği resmi sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark attı.

Ancak adayın belirlenmesi için yüzde 50+1 oy oranına ulaşan olmadı.

Yeniden hummalı hazırlıkların yapıldığı ve heyecanın arttığı seçime saatler kaldı.

Böylelikle yarın sandığa gidecek olan milyonlarca vatandaş, 13. Cumhurbaşkanı'nı seçecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı saatler kala adaylar da son çağrılarını yapıyor.

Seçim sürecinde hem sahada hem televizyonda vatandaşlarla bir araya gelerek hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir diğer yandan da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım"

Erdoğan yaptığı son paylaşımda şu ifadelere yer verdi: