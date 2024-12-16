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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongrelerine katılmaya devam ediyor.

Son olarak Erzurum'daki kongrede vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde ise çok sevdiği gençlerle bir araya geldi.

GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI

Bilim Erzurum'da düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı.

SARI GELİN TÜRKÜSÜNE EŞLİK ETTİ

Gençlerle keyifli dakikalar geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferhat Göçer'le birlikte Sarı Gelin türküsünü seslendirdi.

Göçer'le birlikte Sarı Gelin türküsünü seslendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençler de eşlik etti.

FERHAT GÖÇER SÖZÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte türküyü söyleyen Ferhat Göçer, şarkının sonlarına doğru sözü tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın türküyü okuduğu sırada gençler, telefon ışıklarıyla atmosfere katkı sağladı ve türküye de eşlik etmeyi ihmal etmediler.