Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını sürecinde şehir hastanelerinin önemine değinerek, "Dün demediklerini bırakmayanlar, bugün niye daha çok hastane yapmadığımızı soruyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, koronavirüs salgını sürecinde yapılan şehir hastanelerinin önemine değindi.

"BUGÜN NİYE DAHA ÇOK HASTANE YAPMADIĞIMIZI SORGULUYORLAR"

Şehir hastanelerinin yapımına karşı çıkanları eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün şehir hastaneleri için bize demediklerini bırakmayanlar, bugün niye daha çok hastane yapmadığımızı sorguluyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesi yatırımını eleştirenlere cevap VİDEO

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"AŞILAMADA OLDUKÇA İLERİ SEVİYEDEYİZ"

Türkiye'nin çok güçlü bir sağlık altyapısı olduğunu da sözlerine ekleyen Recep Tayyip Erdoğan, aşılama süreciyle ilgili "Salgınla mücadele en önemli araçlardan biri olan aşılamada oldukça ileri seviyedeyiz." dedi.