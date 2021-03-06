Euro
8.98
-0.4%
Dolar
7.532
0.28%
Altın
411.42
0.25%
Borsa
1.542
0.26%
Bitcoin
362.734
1.04%
EXEN Coin
16.06
-0.18%
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit ailelerine başsağlığı mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
    • AA
    • 06.03.2021 - 18:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit ailelerine başsağlığı mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

    AİLELERE BAŞSAĞLIĞI MESAJI GÖNDERDİ

    Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan, şehit ailelerine başsağlığı mesajı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir