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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
- AA
- 06.03.2021 - 18:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
AİLELERE BAŞSAĞLIĞI MESAJI GÖNDERDİ
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.