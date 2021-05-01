Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı ve Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı ve Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ

AA muhabirinden alınan bilgiye göre, Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Kırmızı ve Toprak'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.