Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

AA

Pençe Harekat Bölgesinde, gerçekleşen intikal faaliyeti sırasında fenalaşan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Binbaşı Ayan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu açıklanmıştı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Ayan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)