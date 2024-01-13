Haberler



Gündem



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin babasına telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin babasına telefon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in babası Nazif Evcin ile yaptığı görüşmede başsağlığı dileklerini iletti.