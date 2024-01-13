Türkiye'nin yüreği yanıyor...
9 kahraman askerimiz, Mehmetçiğimiz şehit oldu.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimiz, memleketlerinde düzenlenen törenlerle uğurlanıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçiklerimizin kanını yerde bırakmazken, 9 baba ocağına ateş düştü..
Çatışmada şehit olan askerlerden Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in naaşı memleketi Eskişehir'e getirildi.
Uçakla getirilen Şehit Evcin’in cenazesini Eskişehir 1’inci Ana Jet Üssü'nde; ailesi ile yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile askeri erkan karşıladı.
Şehit Evcin, yarın Reşadiye Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi’nde toprağa verilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin babasıyla görüştü
AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, şehit Evcin'in ailesinin Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki evini ziyaret etti.
Şehidin annesi Ferah, babası Nazif Evcin ve yakınlarıyla görüşen Gürcan, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında kendisini arayan Milletvekili Gürcan'ın telefonuyla baba Nazif Evcin ile görüştü.
"Makamı zaten cennet, şüphemiz yok. Tüm aileye başsağlığı diliyorum"
Erdoğan, Evcin'e başsağlığı dileyerek, "Makamı zaten cennet, şüphemiz yok. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.
Acılı baba: Oğlum bana en son 'Bunlara Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktırmayacağız' dedi
Baba Nazif Evcin ise oğluyla dün cuma vakti görüştüğünü dile getirdi.
Oğlunun, kendisine "Bu pislikleri temizleyeceğiz." dediğini aktaran Evcin, "Bana, 'Bunlara Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktırmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz' dedi. Eşim de çok bitti. Bizlere Allah sabır versin." ifadesini kullandı.
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