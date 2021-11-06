Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
601.496
1.94%
BTXN Coin
24.72
-1.82%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aybüke Yalçın Kütüphanesi’ne ziyaret

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017’de terör örgütü PKK’nın şehit ettiği müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği Batman İl Halk Kütüphanesi’ni ziyaret ettiği etkinlikte Kürtçe şarkı dinledi.
    • DHA
    • 06.11.2021 - 21:40
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 01:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aybüke Yalçın Kütüphanesi’ne ziyaret

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Batman'daydı.

    Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katıldı.

    Erdoğan, törenin ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsünde halkı selamladı, çocuklara hediye verdi.

    AYBÜKE YALÇIN KÜTÜPHANESİ'NE ZİYARET

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretleri kapsamında, 2017’de terör örgütü PKK’nın şehit ettiği müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği Batman İl Halk Kütüphanesi’ni de ziyaret etti.

    KÜRTÇE ŞARKILAR SÖYLENDİ

    Cumhurbaşkanı için düzenlenen etkinlikte Kürtçe şarkılar söylendi.

    Erdoğan, burada şarkılara alkışlarla eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aybüke Yalçın Kütüphanesi’ne ziyaret VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan şehit Aybüke Yalçın Kütüphanesi’ne ziyaret #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan şehit Aybüke Yalçın Kütüphanesi’ne ziyaret #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan şehit Aybüke Yalçın Kütüphanesi’ne ziyaret #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir