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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına telefon: Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına telefon: Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün’ün babasıyla telefonda görüştü. Erdoğan, baba Gün’e, "Tüm aileye en kalbi selamlarımızı iletiyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor" dedi.