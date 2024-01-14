Pençe Kilit Harekatı bölgesinde üs noktasına sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları ile kahraman askerlerimiz arasında çatışma çıktı.
Hain terör örgütü ile çıkan çatışmada 9 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı.
Hain saldırıda Gaziantepli Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün de şehit oldu.
Son yolculuğuna uğurlandı
Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, memleketi Gaziantep’te kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazı sonrası baba Süleyman ile anne Hatice Gün, şehit oğullarına tabutunu öperek veda etti.
Şehit ailesine taziye ziyareti
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, merkez Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki şehit Gün’ün ailesini ziyaret etti.
Şehidin babası Süleyman Gün ve yakınlarıyla görüşen Abdülhamit Gül, aileye başsağlığı diledi.
Şehit babası ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Gül'ün telefonuyla, baba Süleyman Gün ile görüştü.
Taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede şehit ailesine taziyelerini iletti.
"Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba Gün’e başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Rabbim şehidimizle sizleri cennetinde buluştursun inşallah. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor.
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