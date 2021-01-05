Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şehit Fethi Sekin paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de şehit edilen polis Fethi Sekin'i rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

"MİNNETLE YAD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethi Sekin'in şehadetinin 4. yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cesaretleri ve fedakarlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesine yer verdi.