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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit Kürşat Sert’in ailesine telefon

    Van’da teröristlerle girilen çatışma sonrası şehit düşen Kürşat Sert’in acısı, ailesini yıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da acılı aile ile telefonda görüşüp, başsağlığı diledi.
    • 14.10.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 12:43
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit Kürşat Sert’in ailesine telefon

    Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatak ilçesi kırsalına operasyon yapıldı…

    Operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas yaşandı.

    Kahraman asker şehit düştü

    Çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert (30) şehit düştü.

    Kahramanlar teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar sürdürürken, Sert’in ailesi acı haberle yıkıldı.

    Telefonda görüştü

    Bugün cenaze töreni yapılacak olan şehidin ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, başsağlığı diledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babası babası Şahap Sert ile telefonda görüştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit Kürşat Sert’in ailesine telefon ViDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit Kürşat Sert’in ailesine telefon #1

    “Başımız sağ olsun”

    AA'nın haberine göre Uzman Çavuş Sert'in naaşını karşılamak için Kahramanmaraş Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un telefonundan Şahap Sert ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı aileye sabır diledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başımız sağ olsun. Şehitlerimiz biliyorsun peygamberimize komşu. Rabbim cennetinde buluştursun. Allah sizleri de cennetiyle mükafatlandırsın inşallah." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit Kürşat Sert’in ailesine telefon #2

    “3'ü de askere hazır Cumhurbaşkanım”

    Şehit babası Şahap Sert ise 3 erkek 2 kız çocuğu olduğunu belirterek, "3'ü de askere hazır Cumhurbaşkanım. Allah sizden razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sen yola devam et Sayın Cumhurbaşkanım." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit Kürşat Sert’in ailesine telefon #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit Kürşat Sert’in ailesine telefon #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit Kürşat Sert’in ailesine telefon #5


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