Türkiye, 9 kahraman şehidi için ağlıyor...
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, 9 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri şehitlerimizin kanını yerde bırakmazken, 9 Mehmetçik ise son yolculuklarına uğurlandı.
Son yolculuğuna uğurlanan şehitlerimizden birisi ise Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir...
Şehit Özdemir'in ailesine ziyarete giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin babasıyla telefonda görüştü.
"Bütün aileye en kalbi selam, sevgi, saygılarımı göndermek istiyorum"
Şehit babasına başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;
Başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin inşallah. Rabbim inşallah makamını âli eylesin.
Tüm aileye başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabbim cennetiyle buluştursun. Bütün aileye en kalbi selam, sevgi, saygılarımı göndermek istiyorum.
Bakan Ali Yerlikaya o anları paylaştı
Sosyal medya hesabından şehidimizin ailesini ziyaret ettiği anları paylaşan Bakan Yerlikaya ise şu ifadeleri kullandı;
Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in kıymetli ailesine Kahramanmaraş’ta taziye ziyaretinde bulunduk.
Şehidimizin babası Ali ağabeyimiz, annesi Ümmühan ablamız ve 2 kardeşiyle birlikte kahramanımız için dua ettik.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimiz babası Ali ağabeyimizle telefonla görüşüp, başsağlığı dileklerini ilettiler.
Şehidimizin makamı âli olsun.
Müslüm’ümüzü hayatının baharında, 23 yaşında hayattan koparan hain teröristlere yaptıklarının bedelini tek tek ödeteceğiz.
Şehidimizin kanı yerde kalmayacak.
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış