Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Müslüm Özdemir'in babasına taziye telefonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya'nın ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

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ensonhaber.com

Türkiye, 9 kahraman şehidi için ağlıyor...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, 9 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri şehitlerimizin kanını yerde bırakmazken, 9 Mehmetçik ise son yolculuklarına uğurlandı.

Son yolculuğuna uğurlanan şehitlerimizden birisi ise Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir...

Şehit Özdemir'in ailesine ziyarete giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin babasıyla telefonda görüştü.

"Bütün aileye en kalbi selam, sevgi, saygılarımı göndermek istiyorum"

Şehit babasına başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

Başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin inşallah. Rabbim inşallah makamını âli eylesin.



Tüm aileye başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabbim cennetiyle buluştursun. Bütün aileye en kalbi selam, sevgi, saygılarımı göndermek istiyorum.

Bakan Ali Yerlikaya o anları paylaştı

Sosyal medya hesabından şehidimizin ailesini ziyaret ettiği anları paylaşan Bakan Yerlikaya ise şu ifadeleri kullandı;