Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şehit Nuri Özcan’ın babasına taziye telefonu

Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Signagi Belediyesinde Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede 11 Kasım'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri kargo uçağı düştü.

Düşen uçaktaki 20 askeri personel şehit oldu.

Şehit askerlerin naaşları 13 Kasım akşam 20.30'da "A400M" tipi askeri kargo uçağı ile Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na getirildi.

Şehitler için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehitlerin naaşları daha sonra memleketlerine uğurlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİT BABASINA TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın Karabük’ün Davutlar köyünde yaşayan babası Mehmet Özcan’ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Aile fertlerinin tamamına başsağlığı diliyorum, hepsine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Acılı baba Mehmet Özcan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Sağ olun Cumhurbaşkanım, vatanımız sağ olsun” dedi.

ŞEHİT NURİ ÖZCAN DEFNEDİLDİ

Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığındaki törenin ardından 54 yaşındaki şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın cenazesi, Zonguldak Havalimanı'na getirildi.

Özcan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, eşi Fatma, annesi Şamiye, babası Mehmet Özcan ile çocukları Neslihan Bayrak ve Aslıhan Özcan'ın yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Ayhan Kafalı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından karşılandı.

Özcan'ın cenazesi, dua edilmesinin ardından kara yoluyla Karabük'e gönderildi.

Şirinevler Mahallesi'ndeki baba evine getirilen şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından Üniversite Mahallesi Sevgi Pınarı Camisi'ne götürüldü.

İkindi vakti kılınan namazın ardından şehit Özcan'ın cenazesi, 5000 Evler Şehitliği'nde defnedildi.