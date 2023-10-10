Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Cihat Ermiş'in babasına başsağlığı telefonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da ihbar üzerine gittiği bir evde açılan ateş sonucu şehit edilen polis Cihat Ermiş'in ailesini ziyaret etti. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit babasıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde dün hain bir saldırı gerçekleşti.

İhbar üzerine adrese giden polis ekiplerine, ateş açıldı.

Bu sırada kurşunlarından birinin isabet ettiği polis Cihat Ermiş, ağır yaralandı. Ermiş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Kahraman polisi şehit eden 20 yaşındaki saldırgan da yakalandı. 20 yaşındaki şahsın 32 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 9 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Yerlikaya'dan şehit ailesine ziyaret

Şehidin baba ocağı Ankara'da bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

Burada Ermiş'in babası Şefik Ermiş ile görüşen Yerlikaya, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Rabbim bizlere de bu makamı nasip etsin"

Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kahraman polisin babasıyla telefonda görüştüğü anlara da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüşerek başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Başımız sağ olsun. Şehitlerimizin makamlarıyla alakalı zaten bir şey söylememize gerek yok. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim de onların makamlarını açıklıyor. Onlar Peygamber efendimize komşular. Böyle bir şehit babası olmanız sizler için ayrıca en büyük zenginlik. Rabbim bizlere de bu makamı nasip etsin. Rabbim sabrınızı artırsın. Aileye de özellikle sabırlar diliyorum. Hepsine sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum."