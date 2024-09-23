Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Haber Merkezi

İstanbul Ümraniye'de korkunç bir olay yaşandı ve bir polisimiz şehit edildi...

Dudullu Polis Merkezi'nde görev yapan polis memuru Şeyda Yılmaz, Yunus Emre Geçit adlı şüpheli ile yaşanan arbede sırasında Geçit'in silahla ateş etmesi sonucu şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da silahlı saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Yılmaz'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.

NE OLMUŞTU?

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, karakolun bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada duvardan atlayarak kaçmaya çalışırken, karakolda görevli polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile polis memuru Şeyda Yılmaz, zanlıyı yakalamak amacıyla peşinden gitti.

Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan zanlı, çıkan arbede sırasında polisin silahını alarak ateş etti. Bu sırada, 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz’ı baş bölgesinden silahla ağır şekilde yaraladı.

Meslektaşları tarafından Ümraniye Hisar Hastanesi'ne sevk edilen yaralı polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Öte yandan, 19 yaşındaki zanlının suç kaydında 26 farklı dosyası bulunduğu öğrenildi.

DETAYLAR YÜREK BURKTU

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın, Emniyet teşkilatına 2023 yılı Aralık ayında girdiği, Ankara Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olduğu ve ilk görev yerinin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü olduğu öğrenildi.

Ayrıca, edinilen diğer bir bilgide ise şehit polis Şeyda Yılmaz'ın, eşiyle 2 sene önce evlendiği bildirildi.