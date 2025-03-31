Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit savcı Mehmet Selim Kiraz mesajı

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP/C üyeleri tarafından şehit edilen Savcı Selim Kiraz’ın vefatının 10. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"RAHMETLE VE SAYGIYLA YAD EDİYORUM"

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: