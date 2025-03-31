Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit savcı Mehmet Selim Kiraz mesajı
DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP/C üyeleri tarafından şehit edilen Savcı Selim Kiraz’ın vefatının 10. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"RAHMETLE VE SAYGIYLA YAD EDİYORUM"

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10’uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Yavuz Yıldırım
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