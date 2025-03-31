Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit savcı Mehmet Selim Kiraz mesajı

DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP/C üyeleri tarafından şehit edilen Savcı Selim Kiraz’ın vefatının 10. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"RAHMETLE VE SAYGIYLA YAD EDİYORUM"
Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10’uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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