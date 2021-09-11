MÜSİAD Olağan Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgesindeki çalışmalara yönelik, "1 yıl içinde konutlara varıncaya kadar hepsini teslim edeceğiz" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 26. Olağan Genel Kurulu, İstanbul Kongre Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kongrede iş dünyasına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında afet bölgelerindeki çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızla yapılan çalışmalarla Türkiye’nin geçirdiği afetlerde ABD ve Avrupa’nın konumuna düşmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetzedeler için yapılan konutlar dahil bölgedeki çalışmaların 1 yıl içinde tamamlanacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında şu başlıklar öne çıktı:

"Felaketler geçirdik. Doğu Karadeniz'den başladı, Artvin, Rize, oradan Kastamonu, Sinop, Bartın... Rabbime hamdolsun kimseye muhtaç olmadan bu millet küllerinden ayağa kalkarak anında buralardaki bu sıkıntıları aştık, aşıyoruz. Bir yıl içinde konutlara varıncaya kadar hepsini bitirecek ve sahiplerine teslim edeceğiz.





"BİZİM DEĞERLERİMİZDE YERİNDE DURMAK YOK ANINDA MÜDAHALE VAR"

Şu anda Avrupa'nın haline bakın, ABD'nin haline bakın. Oralarda sefalet diz boyu. Bu millet, böyle bir konuma düşmedi. Bu ilk değil. Van'da yaşadık bunu. Bingöl'de yaşadık bunu. Ve bizler anında bütün buraları yeniden ayağa kaldırdık.

Şu anda yine aynı şekilde hızla bakanlarımızın öncülüğünde, kurumlarımızın öncülüğümüzde yolumuza devam ediyoruz. Niye? Bizim medeniyetimiz bizim kültürümüz, bizim değerlerimiz farklı. Bizim değerlerimizde yerinde durmak yok, anında müdahale var. Ve bunları yaptık, yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgelerindeki konutlara ilişkin açıklama VİDEO



"İŞ DÜNYAMIZA BÜYÜK SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR"

Biz bunların hepsini de kısa sürede aşabilecek imkan ve kabiliyete sahip bir ülkeyiz. Tabi bu süreçte MÜSİAD başta olmak üzere iş dünyamıza büyük sorumluluklar düşüyor. Fırsat sizi beklemez, sizin fırsatı süratle değerlendirmeniz gerekir."