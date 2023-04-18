AA & Ensonhaber

Türkiye, yerli ve milli üretimleri ile her geçen gün savunma sanayisine daha da güç katıyor..

Yerli ve milli uçaklar, şimdiden dosta güven düşmana korku salarken; işin alışveriş boyutu da devletin elini güçlendiriyor.

Bu atılım, şimdiden Türkiye’yi başka bir seviyeye taşımış durumda…

Özellikle Türk SİHA'larının Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Azerbaycan'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlanırken, muhalif kesim bundan rahatsız.

Türkiye'nin savunma sanayisinde yükselişinde büyük katkı sağlayan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef alanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert tepki gösterdi.

Eskişehir'de gençlerle birlikte iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Yatıyorlar, kalkıyorlar televizyon ekranlarında Selçuk aşağı, Selçuk yukarı. Ne yaptı Selçuk? Neymiş, damatmış. Bunların rahmetli babası bankalardan kredi almadan çalıştı. Çocukları da aldıkları bu terbiye ile devam ediyor.



İhraca yönelik çok ciddi bir potansiyel var, talepleri karşılayamıyorlar. Ve öyle bir baba ki devletin bunlara tahsis ettiği yerleri bile almıyor. Çünkü sen stratejik bir yatırım yapıyorsun, sana bunu hak olarak devlet veriyor.