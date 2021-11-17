Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye ilanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye ilanında, "Sezai Karakoç, Dirilişin kapısı olarak gördüğü için hep özlemle yad ettiği ebedi aleme göçtü" ifadeleri yer aldı.

Türk edebiyatına kattığı sayısız eserle adından söz ettiren şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

88 yaşındaki Karakoç, İstanbul'daki evinde hayata gözlerini yumdu.

Karakoç'un vefatının üzerine birçok siyasi isim tarafından taziye mesajı paylaşıldı.

Bu sabah ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karakoç için taziye ilanı verdi.

"'DİRİLİŞ' DAVASININ ÖNCÜSÜ..."

Bugün bazı gazetelerde yayınlanan başsağlığı mesajı şöyle:

"Ülkemizin son asırdaki en önemli fikir, sanat ve kültür insanlarından, hayatını vakfettiği 'Diriliş' davasının öncüsü, Müslümanlığını insanlık türküsünün mukaddimesi olarak gören, şiirleri, fikirleri ve mücadelesiyle nesillerin gönül ve ruh dünyasını şekillendiren, milletimizin yakın dönemdeki en önemli değerlerinden...

"ÖZLEMLE YAD ETTİĞİ EBEDİ ALEME GÖÇTÜ..."

Sezai Karakoç, Dirilişin kapısı olarak gördüğü için hep özlemle yad ettiği ebedi aleme göçtü. Allah rahmet eylesin. Milletimizin, sevenlerinin, yoldaşlarının, ailesinin başı sağ olsun."