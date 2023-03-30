Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sıfır Atık Günü' mesajı

DHA
Türkiye'nin başlattığı sıfır atık projesiyle küresel bir boyuta ulaşıldı.
BM'de ilan edilen 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü, ilk kez tüm dünya ülkelerinde kutlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, 'Sıfır Atık Hareketi'ne dikkat çekti.
"Sıfır Atık Günü'nü tebrik ediyorum"
30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Çalışmalarımız neticesinde BM Genel Kurulu tarafından ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü tebrik ediyorum. Değerli eşim Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde sürdürülen, bugün dünya markası haline gelen Sıfır Atık Hareketi yoluna kararlılıkla devam edecek.